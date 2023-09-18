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«Спартак» объявил о завершении трансферной кампании клуба

Красно-белые заметно усилились перед началом и по ходу стартовых матчей нового сезона.
18 сентября 2023 10:24
автор: Виталий Стопин

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, что красно-белые завершили работу на трансферном рынке.

«Как мне кажется, «Спартак» не будет подписывать свободных агентов в ближайшие две недели. Наша трансферная кампания завершена», — приводит слова Малышева Sport24.

На протяжении двух недель после закрытия летнего трансферного окна клубы РПЛ могут подписывать футболистов, находящихся в статусе свободных агентов.

Минувшим летом состав красно-белых пополнили защитники Срджан Бабич и Олег Рябчук, полузащитник Хесус Медина, а также форвард Тео Бонгонда.

«Спартак» после восьми туров набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля проведут 23 сентября, когда на своём поле примут «Динамо».

источник: Sport24
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