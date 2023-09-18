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Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в Катаре и ОАЭ

Одной из причин является отсутствие игровой практики у хавбека «Зенита».
18 сентября 2023 10:36
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в одном из клубов Катара и ОАЭ.

Как сообщает издание Metaratings, хавбек имеет предложение от одного клуба из Катара и от двух – из ОАЭ. Полузащитник хочет получать достаточное игровое время с минимальными потерями в зарплате.

В текущем сезоне 27-летний вингер принял участие в четырех матчах «Зенита» в чемпионате России, в которых отдал одну результативную передачу. Действующий контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: Metaratings.ru
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