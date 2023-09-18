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RFEF хочет подать в суд на футболисток сборной Испании

Ранее суд запретил экс-главе организации приближаться к одному из игроков команды.
18 сентября 2023 10:50
автор: Александр Поволоцкий

Руководители и сотрудники Королевской федерации футбола Испании планируют подать в суд на игроков женской национальной команды.

Как сообщает Mundo Deportivo, RFEF обвиняет футболисток в клевете и давлении с целью заставить покинуть свои должности.

Ранее с поста главы организации ушёл Луис Рубиалес. Он попал в скандал, поцеловав игрока национальной команды Дженнифер Эрмосо после победного финала чемпионата мира.

После этого футболистки сборной Испании опубликовали ультиматум. Игроки команды угрожают бойкотировать её, несмотря на назначение нового тренера. Испанские футболистки требуют масштабных изменений.

источник: El Mundo Deportivo
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