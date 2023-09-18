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Галактионов подвёл итоги летнего трансферного окна для «Локомотива»

Железнодорожники продолжили чистку состава, а также приобрели несколько интересных футболистов.
18 сентября 2023 10:52
автор: Виталий Стопин

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги летнего трансферного окна для железнодорожников.

«Есть ли позицию, которую лично я хотел бы усилить, исходя из игроков, находящихся на рынке свободных агентов? Мы уже говорили о том, какие позиции могли быть усилены. Если появятся игроки, которые вытолкнут нашу команду вперёд с точки зрения мастерства, класса, своего опыта, а также будут подходить нам по соотношению цены и качества, то наш клуб обязательно их рассмотрит.

Подводя итоги трансферного окна, хочу сказать, работа в любом случае идёт. Довольны мы или нет — неверная формулировка. Тимур Сулейманов пришёл к нам в последний день трансферного окна.

Вернулся Сильянов? Это мы его вернули, он принадлежал «Локомотиву». Александр захотел вернуться к нам, а мы хотели его видеть в своём составе. У «Ростова» была опция выкупа, они его не выкупили. Не знаю, по каким причинам так произошло», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».

«Локомотив» в восьми матчах набрал 12 очков и сейчас располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:30 мск.

источник: Чемпионат.com
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