Бабич отреагировал на то, что Георгий Джикия остался на замене в матче с «Сочи»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич отреагировал на то, что капитан красно-белых Георгий Джикия всю игру провел на скамейке запасных в матче 8-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0).

«Джикия стал получать меньше игрового времени? Ничего не думаю. Он один из наших лучших игроков. Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!» — заявил Бабич «СЭ».

«Спартак» набрал 13 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с шестью баллами находится на 12-м месте. В следующем туре чемпионата России «Спартак» 23 сентября сыграет на своём поле с московским «Динамо», «Сочи» в этот же день встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».