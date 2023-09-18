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Бабич отреагировал на то, что Георгий Джикия остался на замене в матче с «Сочи»

Гол сербского защитника принес красно-белым победу (1:0).
18 сентября 2023 11:10
автор: Александр Бойченко

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич отреагировал на то, что капитан красно-белых Георгий Джикия всю игру провел на скамейке запасных в матче 8-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0).

«Джикия стал получать меньше игрового времени? Ничего не думаю. Он один из наших лучших игроков. Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!» — заявил Бабич «СЭ».

«Спартак» набрал 13 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с шестью баллами находится на 12-м месте. В следующем туре чемпионата России «Спартак» 23 сентября сыграет на своём поле с московским «Динамо», «Сочи» в этот же день встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

источник: «Спорт-Экспресс»
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