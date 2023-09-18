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Широков – о критике Тинькова в адрес Галицкого: он все вывез за рубеж, пусть там и сидит

«Краснодар» Галицкого идет на первом месте в чемпионате России.
Широков – о критике Тинькова в адрес Галицкого: он все вывез за рубеж, пусть там и сидит
18 сентября 2023 11:15
автор: Александр Бойченко
автор фото: Соцсети Романа Широкова

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался о нападках предпринимателя Олега Тинькова в адрес владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

– Как вам слова Олега Тинькова, который раскритиковал Сергея Галицкого за то, что он создал «Краснодар», построил стадион, парк и вообще наз­вал его трусом?

– Да что на этого Тинькова обращать внимание?! В отличие от Галицкого, который все вкладывает в Росс­ию, этот все вывез за рубеж. Пусть там и сидит, – приводит слова Широкова РБ-Спорт.

22 февраля 2008 года Сергеем Галицким был основан футбольный клуб «Краснодар», дебютировавший в 2011 году в Российской Премьер-Лиге. В 2020 году «быки» впервые сыграли в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» провёл восемь матчей и набрал 18 очков, являясь лидером чемпионата России.

источник: «РБ-Спорт»
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