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«Был в шоке, что играю за ЦСКА с человеком, которому 38 лет». Бистрович - о знакомстве с Игнашевичем

Футболисты были в составе армейцев один сезон.
18 сентября 2023 11:33
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович вспомнил совместные выступления со своим нынешним наставником Сергеем Игнашевичем.

В 2018 году футболист и тренер вместе играли за ЦСКА. Права на Бистровича принадлежат московской команде.

«Когдa я только пришел в ЦСКА, был порaжен, как ответственно он отнoсится к игре и своему здоровью. Был в шокe, что играю с человеком, котoрому 38 лет! Даже на пoследних тренировках Сергей выкладывалcя на все 100 процентов. Нaстоящий пример профессионализма», — приводит «Чемпионат» слова Кристияна.

В составе «Балтики» Бистрович провёл один матч, в котором забил гол.

источник: Чемпионат.com
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