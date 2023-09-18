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Генеральный директор «Спартака»: альтернативные варианты Абаскалю не рассматриваются

Красно-белые верят прогресс под руководством испанского тренера.
18 сентября 2023 11:54
автор: Виталий Стопин

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о доверии к наставнику красно-белых Гильермо Абаскалю.

«Говорил ли я в период паузы на матчи сборных с Абаскалем? С того момента, как я пришёл в «Спартак», мы с ним постоянно на связи. С Гильермо мы регулярно общаемся после матча — и после побед, и после поражений. Стараемся обсуждать все аспекты нашей работы.

Можно ли утверждать, что у Абаскаля железобетонный кредит доверия и вариант с его отставкой в случае неудач мы даже не рассматриваем вообще? На данный момент мы работаем вместе и никакие альтернативные варианты ему не рассматриваются», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года, сменив на этом посту Паоло Ваноли. За восемь матчей красно-белые набрали 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
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