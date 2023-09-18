Широков: «Американщина» и европейская цивилизация говорят, что главное – деньги. В СССР было не так

Бывший полузащитник сборной России, ныне исполняющий обязанности главного тренера «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о разнице менталитетов жителей разных стран.

«У иностранцев часто именно так — любовь к деньгам, но не к клубу. Да и в России последние 25 лет детей так воспитывают. «Американщина» и европейская цивилизация говорят о том, что главное — деньги. Такое понятие, как преданность клубу, давно ушло.

Меня воспитывала страна, в которой мы родились — СССР. Там было так, что каждый друг за друга. Нас воспитывали так: каждый должен быть предан стране, коллективу­… Сейчас жизнь сильно изменилась. Тяжело быть всё время бедными, надо зарабатывать. Каждый ищет, где ему лучше.

Я уже много раз приводил пример: хочу быть верен «Спартаку» или ЦСКА, но контракт со мной там не продлевают. Что мне делать? Заканчивать совсем футболом? Нет, конечно! Тем более если прямой конкурент зовёт тебя к себе. Конечно, надо идти и туда», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Роман Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Его последним профессиональным клубом был московский ЦСКА. За карьеру полузащитник успел поиграть в составе «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Химок», «Рубина» и «Сатурна». Вместе со сборной России Широков в 2008 году завоевал бронзу чемпионата Европы.