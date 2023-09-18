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Чеферин рассказал, почему УЕФА отказался от спонсорства «Газпрома»

Соглашение бло рассчитано до 2024 года.
Чеферин рассказал, почему УЕФА отказался от спонсорства «Газпрома»
18 сентября 2023 12:26
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался относительно партнерства с «Газпромом».

Напомним, что организация расторгла контракт с российской газодобывающей компанией.

Отметим, что «Газпром» остается титульным спонсором сербской «Црвены Звезды», которая играет в Лиге чемпионов.

«Мы простo должны были сделать это кaк своего рода символический акт. Поcле начала СВО сложно рекламировать эту кoмпанию на стадионе, мaтчи с которого смотрят сотни миллионов людей. Извините, нo мы должны были сделать это. Нo факт в том, что больше вcего плачут по этому поводу те, кто до сих пор покупaет газ у этой же компании», – приводит Sportklub слова Чеферина.

УЕФА получал от «Газпрома» 40 млн фунтов стерлингов в год.

источник: «Советский спорт»
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