Карим Бензема считает, что Саудовская Аравия может стать лучшей лигой мира

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высоко оценил потенциал чемпионата Саудовской Аравии после привлечения в лигу звездных игроков.

«Саудовский чемпионат движется к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире.

Это произойдет, если количество топ-футболистов в командах увеличится. Это будет способствовать дальнейшему развитию лиги», — сказал Бензема L'Equipe.

Добавим, многие топовые футболисты уже выступают в Саудовской Аравии. Среди прочих можно выделить Криштиану Роналду, Садио Мане, Неймара, Малкома, Н'Голо Канте.