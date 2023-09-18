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Футбольный клуб «Новосибирск» вновь будет переименован в «Сибирь»

Такой выбор сделали болельщики клуба.
18 сентября 2023 12:33
автор: Виталий Стопин

Футбольный клуб «Новосибирск» в ближайшее время будет переименован в «Сибирь». Это стало известно после проведённого среди болельщиков голосования.

Как сообщает пресс-служба «Новосибирска», за вариант «Сибирь» в итоге проголосовало 74,11% опрошенных, 9,13% респондентов предпочли бы оставить старое название, а ещё 16,41% болельщиков выбрали «Чкаловец».

«Поздравляем всех болельщиков с окончанием голосования! Мы — «Сибирь», нас не остановить!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба Второй лиги.

На данный момент новосибирцы занимают первое место в группе «Серебро» Леон-Второй лиги. За 10 матчей сибиряки набрали 23 очка. В следующем туре они сыграют в Таганроге с местным «Форте». Матч состоится 23 сентября на «Форте-Арене» и начнётся в 16:30 мск.

источник: «Советский спорт»
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