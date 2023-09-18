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Медийная команда 2Drots планирует заявиться во Вторую лигу

Клуб является двукратным чемпионом российской Медийной футбольной лиги.
18 сентября 2023 12:38
автор: Александр Поволоцкий

Президент 2DROTS Никита Панасюк прокомментировал информацию о том, что футбольная команда может заявиться во Вторую лигу.

Отметим, что ранее кировское «Динамо» в матче пути регионов Кубка России уступило медийному клубу со счетом 0:2.

«Заявиться во Вторую лигу? Либо зимой, либо через год. Это все в процессе. Непонятно. Возможно, это в ближайшее время будет, но непонятно – в этом году или в следующем», -приводит слова Панасюка телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.

Ранее президент клуба заявил, что получал предложение людей с желанием заявить команду во вторую лигу, в том числе от экс-президента «Локомотива» Ильи Геркуса.

источник: «Советский спорт»
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