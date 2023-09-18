Александр Головин попал в символическую сборную 5-го тура Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 5-го тура чемпионата Франции по версии издания L»Equipe.

Напомним, в игре с «Лиллем» (2:2) россиянин забил гол и отдал результативную передачу.

Вратарь: Александр Укиджа («Мец»);

Защитники: Лоренц Ассиньон («Ренн»), Лени Йоро («Лилль»), Фали Канде («Мец), Мелвин Бар (»Ницца);

Полузащитники: Пьер Лис-Мелу («Брест»), Никлас Шмидт («Тулуза»), Ромейн Фавр («Лорьян»), Реми Кабелла («Лилль»), Александр Головин («Монако»);

Нападающий: Терем Моффи («Ницца»).

После пяти туров «монегаски» возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 с 11 очками. В следующем матче внутреннего первенства «Монако» сыграет с «Ниццей» 22 сентября.