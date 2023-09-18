ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Головин попал в символическую сборную 5-го тура Лиги 1

Россиянин совершил два результативных действия в игре с «Лиллем» (2:2).
18 сентября 2023 13:17
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 5-го тура чемпионата Франции по версии издания L»Equipe.

Напомним, в игре с «Лиллем» (2:2) россиянин забил гол и отдал результативную передачу.

Вратарь: Александр Укиджа («Мец»);

Защитники: Лоренц Ассиньон («Ренн»), Лени Йоро («Лилль»), Фали Канде («Мец), Мелвин Бар (»Ницца);

Полузащитники: Пьер Лис-Мелу («Брест»), Никлас Шмидт («Тулуза»), Ромейн Фавр («Лорьян»), Реми Кабелла («Лилль»), Александр Головин («Монако»);

Нападающий: Терем Моффи («Ницца»).

После пяти туров «монегаски» возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 с 11 очками. В следующем матче внутреннего первенства «Монако» сыграет с «Ниццей» 22 сентября.

Агент Азмуна заявил, что не вел диалога с «Зенитом» в это трансферное окно
18.09.2023 13:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Герман Ткаченко объяснил, почему «Реал Сосьедад» решил приобрести Захаряна
Российский полузащитник подписал контракт с испанской командой сроком на шесть лет.
18.09.2023 13:24
Футбол
автор: Александр Бойченко
Дмитрий Губерниев: история с дисквалификацией Слуцкого из рубрики «все неправы»
Комментатор отметил, что скучает по Леониду Викторовичу, как по футбольному обозревателю и тренеру. 
18.09.2023 12:59
Футбол
автор: Дмитрий Губерниев
Медийная команда 2Drots планирует заявиться во Вторую лигу
Клуб является двукратным чемпионом российской Медийной футбольной лиги.
18.09.2023 12:38
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Футбольный клуб «Новосибирск» вновь будет переименован в «Сибирь»
Такой выбор сделали болельщики клуба.
18.09.2023 12:33
Футбол
автор: Виталий Стопин
Карим Бензема считает, что Саудовская Аравия может стать лучшей лигой мира
Француз представляет «Аль-Иттихад».
18.09.2023 12:29
Футбол
автор: Александр Бойченко
Чеферин рассказал, почему УЕФА отказался от спонсорства «Газпрома»
Чеферин рассказал, почему УЕФА отказался от спонсорства «Газпрома»
Соглашение бло рассчитано до 2024 года.
18.09.2023 12:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.