Герман Ткаченко объяснил, почему «Реал Сосьедад» решил приобрести Захаряна

Известный футбольный агент Герман Ткаченко назвал три основных фактора, которые повлияли на решение «Реал Сосьедада» купить российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Есть три причины, почему это состоялось. Эти три фактора: первое – это, конечно же, любовь и желание «Реал Сосьедада». Второе – сделкой занималась крутая команда, и пригласить туда Нобеля было отличной идеей. И третье – конечно же, рыночная ситуация, когда оставался год до окончания контракта», – приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».

В текущем сезоне чемпионата Испании Захарян принял участие в трех играх, проведя в общей сложности на поле 38 минут.

После пяти туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» располагается на 11-м месте с шестью баллами.