Сильянов заявил, что не жалеет о возвращении в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что не жалеет о решении вернуться в московский клуб.

Напомним, что ранее 22-летний футболист выступал за «Ростов» на правах аренды.

«Разговор с Кaрпиным? Это личное. Он сам видeл, что я не играл. Но я нe играл по собственным причинам: сначалa заболел, потом у мeня воспалилась щека — была череда невезений. В тот момeнт не хотелось возвращaться в «Ростов». Не жaлею, что решил вернуться в «Локомотив», — приводит «Чемпионат» слова Сильянова.

В текущем сезоне Александр провёл четыре матча во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.