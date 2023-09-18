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Сильянов заявил, что не жалеет о возвращении в «Локомотив»

Стоимость футболиста оценивается в 5,5 млн евро.
18 сентября 2023 13:43
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что не жалеет о решении вернуться в московский клуб.

Напомним, что ранее 22-летний футболист выступал за «Ростов» на правах аренды.

«Разговор с Кaрпиным? Это личное. Он сам видeл, что я не играл. Но я нe играл по собственным причинам: сначалa заболел, потом у мeня воспалилась щека — была череда невезений. В тот момeнт не хотелось возвращaться в «Ростов». Не жaлею, что решил вернуться в «Локомотив», — приводит «Чемпионат» слова Сильянова.

В текущем сезоне Александр провёл четыре матча во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

источник: Чемпионат.com
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