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Сперцян – о выступлении за Армению: меня никто не ждал в сборной России

Эдуард является воспитанником «Краснодара».
Сперцян – о выступлении за Армению: меня никто не ждал в сборной России
18 сентября 2023 14:03
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, почему принял решение выступать за сборную Армении.

«Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, ведь я вырос там. Я благодарен клубу за то, что они меня воспитали. Но потом все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал. Я сам принял решение. Меня спрашивают, не жалею ли я. Я ни каплю не жалею. Я играю за свою историческую родину», — сказал Сперцян на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.

Добавим, Сперцян является воспитанником «Краснодара». В общей сложности 23-летний нападающий провел 84 матча за основную команду «быков», в которых он забил 26 голов и отдал 20 ассистов.

За сборную Армении Сперцян дебютировал в марте 2021 года. На счету форварда 19 сыгранных встреч и три забитых мяча.

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