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Известен главный претендент на пост главного тренера сборной Турции

Команда идёт на втором месте в группе D в отборе ЧЕ-2024.
18 сентября 2023 14:19
автор: Александр Поволоцкий

Стал известен основной кандидат на должность главного тренера сборной Турции.

Как сообщает Calciomercato, им является итальянец Винченцо Монтелла. Последним местом работы специалиста был клуб «Адана Демирспор». Монтеллу уволили из турецкого клуба в июне 2023 года.

Напомним, что в воскресенье с поста главного тренера сборной Турции был уволен Стефан Кунц.

Отмечается, что самому Монтелле хотелось бы вернуться к работе на клубном уровне, а не возглавить национальную команду.

источник: Calciomercato.com
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