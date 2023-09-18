Агент Ткаченко считает, что в «Спартаке» работает Тед Лассо русского футбола

Футбольный агент Герман Ткаченко считает генерального директора «Спартака» Олега Малышева Теддом Лассо русского футбола.

«Я знаю о нем по предыдущей работе. А сейчас встречался с ним только один раз, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Разговаривал с футболистами, они тоже отзываются о нем как о человеке, сконцентрированном на главном, очень доброжелательном и настроенном на позитивное решение. То же касается его взаимоотношения с сотрудниками в клубе. А также это видно по его интервью, после хороших и особенно не очень матчей», - приводит РБК слова Ткаченко.

«Тед Лассо» - комедия об одноименном тренере по американскому футболу, который возглавил команду АПЛ по футболу «классическому».

Малышев стал генеральным директором «Спартака» в июне 2023 года. Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.