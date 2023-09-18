«Спартак» летом отказался продавать Литвинова в Европу

Известный футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что к полущашитнику московского «Спартака» Руслану Литвинову минувшим летом был интерес от команд из Франции, Испании и Италии. Однако красно-белые наотрез отказались отпускать своего футболиста.

«Сейчас идёт много дискуссий, нужно ли уезжать из РПЛ, или нет. Про российских футболистов лично я считаю так: в каждом случае это отдельный вопрос, который зависит от возможностей, желания этого футболиста приобрести. Желания самого игрока, как вы помните, — это не самое главное, а главное — желание клуба. К Литвинову был предметный интерес. В середине июля мы пришли в «Спартак», но клуб категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продается. Мы с уважением к этому отнеслись, приняли эту позицию, поэтому не занимались его переходом в это трансферное окно.

К нему был интерес из Франции, Испании и Италии. Понимая, что должно сойтись слишком многое, мы хотим договориться с клубом, чтобы через год, если вновь будет предложение и оно устроит «Спартак», а также будет интересно Руслану, будет значимое и привлекательное со всех сторон, все заинтересованные стороны его рассмотрели и попробовали реализовать. На сегодня нет сомнений, что Литвинов будет работать на максимуме на тренировках, играть и стараться приносить пользу команде, если, конечно же, у него будет такая возможность», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».