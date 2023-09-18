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Игрок «Оренбурга» Гойкович — о Дне Победы: боюсь представить, как его отмечают в Москве

Футболитс оценил важность праздника.
18 сентября 2023 16:23
автор: Степан Шереметьев

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович признался, что был удивлен тем, с каким размахом в России отмечают День Победы над нацистской Германией.

«Для меня было удивлением, что его отмечают. Во время празднования Дня Победы прогуливался с семьей в центре Оренбурга по Советской улице: песни, военная техника, казалось, весь город вышел отмечать 9 мая. Для нас это был огромный сюрприз — впервые узнали о таком празднике. Могу сказать одно: в России этот день отмечают с размахом. Для вас это важный праздник. Боюсь представить, как 9 мая отмечают в Москве и Петербурге», — приводит слова игрока Sport24.

Также он добавил, что в Боснии всего пару праздников, в основном религиозные, но таких, как День Победы, нет.

источник: Sport24.ru
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