Карпин: Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение, либо не владеет информацией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Ранее Абаскаль назвал причину, по которой защитник московской команды Руслан Литвинов не попал в заявку на матч 8-го тура РПЛ с «Сочи», объяснив это тем, что игрок отыграл 90 минут за сборную, несмотря на то, что клуб предупреждал о травме игрока.

«Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо.

Если говорить по существу, то на все вопросы, поднятые Абаскалем, уже ответил старший врач сборной Владимир Хайтин. Причем он основывался не на каких-то ощущениях или словах, а на официальной переписке, существующей между врачами сборной России и «Спартака», на фактах. Не хотелось бы устраивать «желтуху» и выкладывать все эти документы на всеобщее обозрение, это не очень этично, но, если будет необходимо, мы это обязательно сделаем», - приводит слова Карпина «Матч ТВ».