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Карпин: Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение, либо не владеет информацией

Ранее наставник «Спартака» раскритиковал сборную.
18 сентября 2023 16:25
автор: Александр Кожевников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Ранее Абаскаль назвал причину, по которой защитник московской команды Руслан Литвинов не попал в заявку на матч 8-го тура РПЛ с «Сочи», объяснив это тем, что игрок отыграл 90 минут за сборную, несмотря на то, что клуб предупреждал о травме игрока.

«Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо.

Если говорить по существу, то на все вопросы, поднятые Абаскалем, уже ответил старший врач сборной Владимир Хайтин. Причем он основывался не на каких-то ощущениях или словах, а на официальной переписке, существующей между врачами сборной России и «Спартака», на фактах. Не хотелось бы устраивать «желтуху» и выкладывать все эти документы на всеобщее обозрение, это не очень этично, но, если будет необходимо, мы это обязательно сделаем», - приводит слова Карпина «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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