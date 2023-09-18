Женщина-арбитр рассудит матч мужского Кубка России между командами РПЛ

РФС назвал судей на матчи четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Впервые на матче Кубка России с участием команд высшего дивизиона будет работать женщина.
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Роман Сафьян, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; VAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Французов.
«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Вера Опейкина, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; VAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Зуев.
«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов, ассистенты – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; VAR – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.
ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты – Варанцо Петросян, Андрей Филипкин; VAR – Артур Фёдоров; инспектор – Олег Соколов.
«Урал» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты – Алексей Ермилов, Наиль Сейфетдинов; VAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Роман Галимов, ассистенты – Михаил Иванов, Игорь Князев; VAR – Артём Чистяков; инспектор – Игорь Синер.
«Рубин» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; VAR – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мартынов.
«Оренбург» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты – Кирилл Большаков, Павел Новиков; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Александр Колобаев.
Матчи 4-го тура Кубка России пройдут с 19 по 21 сентября.