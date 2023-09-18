ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Женщина-арбитр рассудит матч мужского Кубка России между командами РПЛ

Такого еще не было
Женщина-арбитр рассудит матч мужского Кубка России между командами РПЛ
18 сентября 2023 16:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: Александр Любарский / РФС

РФС назвал судей на матчи четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Впервые на матче Кубка России с участием команд высшего дивизиона будет работать женщина.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Роман Сафьян, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; VAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Французов.

«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Вера Опейкина, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; VAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Зуев.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов, ассистенты – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; VAR – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты – Варанцо Петросян, Андрей Филипкин; VAR – Артур Фёдоров; инспектор – Олег Соколов.

«Урал» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты – Алексей Ермилов, Наиль Сейфетдинов; VAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Роман Галимов, ассистенты – Михаил Иванов, Игорь Князев; VAR – Артём Чистяков; инспектор – Игорь Синер.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; VAR – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мартынов.

«Оренбург» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты – Кирилл Большаков, Павел Новиков; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Александр Колобаев.

Матчи 4-го тура Кубка России пройдут с 19 по 21 сентября.

источник: РФС
«Тюмень» в меньшинстве отыгралась с 0:2 и вырвала ничью в матче с «Родиной»
Встреча завершилась со счётом 2:2.
18.09.2023 17:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Головин признан лучшим игроком матча «Монако» с «Лорьяном»
Данный выбор сделали болельщики.
18.09.2023 17:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гвардиола заявил, что перед «Манчестер Сити» стоит задача выйти из группы Лиги чемпионов
«Горожане» защищают трофей.
18.09.2023 17:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
Федотов рассказал об обстоятельствах перехода форварда Адольфо Гайча в «Ризеспор» на правах аренды
Московский клуб приобрел игрока летом 2020 года.
18.09.2023 17:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Манчестер Юнайтед» потерял основного защитника на несколько недель
«Манчестер Юнайтед» потерял основного защитника на несколько недель
Игрок получил повреждение.
18.09.2023 16:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Карпин: Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение, либо не владеет информацией
Ранее наставник «Спартака» раскритиковал сборную.
18.09.2023 16:25
Футбол
автор: Александр Кожевников
Игрок «Оренбурга» Гойкович — о Дне Победы: боюсь представить, как его отмечают в Москве
Футболитс оценил важность праздника.
18.09.2023 16:23
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.