«Манчестер Юнайтед» потерял основного защитника на несколько недель

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака выбыл из игры на несколько недель из-за травмы. Проблемы «Юнайтед» за пределами поля в этом сезоне усугубляются плохой игрой и результатами на поле.

В лазарете у команды уже находятся Люк Шоу, Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан. «Аарон Ван-Биссака на какое-то время выбыл из строя после того, как получил травму во время заключительной стадии субботнего матча против «Брайтона».

Потребуется дополнительная оценка, чтобы определить, как долго Ван-Биссака будет отсутствовать, но первоначальные данные предполагают, что это будет несколько недель», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».