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«Манчестер Юнайтед» потерял основного защитника на несколько недель

Игрок получил повреждение.
«Манчестер Юнайтед» потерял основного защитника на несколько недель
18 сентября 2023 16:53
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака выбыл из игры на несколько недель из-за травмы. Проблемы «Юнайтед» за пределами поля в этом сезоне усугубляются плохой игрой и результатами на поле.

В лазарете у команды уже находятся Люк Шоу, Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан. «Аарон Ван-Биссака на какое-то время выбыл из строя после того, как получил травму во время заключительной стадии субботнего матча против «Брайтона».

Потребуется дополнительная оценка, чтобы определить, как долго Ван-Биссака будет отсутствовать, но первоначальные данные предполагают, что это будет несколько недель», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

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