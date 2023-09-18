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Федотов рассказал об обстоятельствах перехода форварда Адольфо Гайча в «Ризеспор» на правах аренды

Московский клуб приобрел игрока летом 2020 года.
18 сентября 2023 17:22
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал об обстоятельствах перехода форварда Адольфо Гайча в «Ризеспор» на правах аренды.

«Агент Гайча заявил, что решение отправить Адольфо в Турцию — исключительно желание руководства ЦСКА, сам игрок хотел остаться в клубе. Как на самом деле? Мы смотрим за Адольфо — он ездит по арендам и развивается. Но пока после возвращения из Италии Гайч нам дал понять, что прямо сейчас не помог бы нам: ему еще нужно дальнейшее развитие. А также игровая практика, которую, надеемся, он будет получать в «Ризеспоре», — приводит слова специалиста Sport24.

ЦСКА приобрел Гайча летом 2020 года. Впоследствии 24-летний аргентинец играл в аренде в «Беневенто», «Уэске» и «Вероне». 14 сентября армейский клуб объявил о переходе Гайча в «Ризеспор» в аренду без опции выкупа.

источник: Sport24.ru
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