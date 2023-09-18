Гвардиола заявил, что перед «Манчестер Сити» стоит задача выйти из группы Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после первой игры в Лиге чемпионов-2023/24 против «Црвены Звезды».

«Каждый сезон мы начинаем соревнования с первой игры, всегда цель – победить. Сначала надо пройти групповой этап, затем уже в 1/8 финала ставить задачу выиграть. Ничего не изменилось с того момента, как мы стали обладателями Кубка чемпионов. Мы невероятно счастливы защищать эту корону», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Црвена Звезда» состоится 19 сентября на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени.