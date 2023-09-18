«Тюмень» в меньшинстве отыгралась с 0:2 и вырвала ничью в матче с «Родиной»

В Тюмени завершился матч 10-го тура Первой лиги, в котором местный одноимённый клуб встречался со столичной «Родиной».

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на 52-й минуте встречи - отличился Иван Тимошенко. На 58-й минуте Максим Турищев удвоил преимущество гостей в счёте.

На 70-й минуте игрового времени Руслан Байтуков сократил отставание тюменцев в счёте, а на 84-й минуте Евгений Болотов сравнял счёт.

Примечательно, что почти весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве после удаления Евгения Татаринова.