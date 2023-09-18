Борис Игнатьев: игра «Спартака» управляется эмоциями, а не разумом. У «Зенита» — наоборот

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о проблемах «Спартака».

«В чём, на мой взгляд, основная проблема «Спартака»? Его игра управляется эмоциями, а не разумом. Причем в каждом эпизоде. Футболисты торопятся, стараются побыстрее доставить мяч в штрафную. Но когда скорость идет вразрез с техническими возможностями, получается брак», - цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после восьми туров набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля проведут 23 сентября, когда на своём поле примут «Динамо».