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Борис Игнатьев: игра «Спартака» управляется эмоциями, а не разумом. У «Зенита» — наоборот

«Спартак» находится на шестом месте в РПЛ.
18 сентября 2023 19:00
автор: Александр Кожевников

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о проблемах «Спартака».

«В чём, на мой взгляд, основная проблема «Спартака»? Его игра управляется эмоциями, а не разумом. Причем в каждом эпизоде. Футболисты торопятся, стараются побыстрее доставить мяч в штрафную. Но когда скорость идет вразрез с техническими возможностями, получается брак», - цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после восьми туров набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля проведут 23 сентября, когда на своём поле примут «Динамо».

источник: «Спорт-Экспресс»
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