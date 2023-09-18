Махачкалинское «Динамо» разгромило «Аланию» в матче Первой лиги

В матче десятого тура Первой лиги махачкалинское «Динамо» на своем поле нанесло крупное поражение лидеру турнира - владикавказской «Алании».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Владимир Ковачевич, Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура.

Таким образом, дагестанская команда набрала 18 очков и поднялась сразу на второе место в турнирной таблице.

Владикавказцы остались на первой строчке с 20 очками, имея одну игру в запасе.

Первая лига

10-й тур

«Динамо» (Махачкала) - «Алания» (Владикавказ) - 3:0 (2:0)

Голы: Ковачевич, 2; Сердеров, 20; Касинтура, 67.