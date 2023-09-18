Игорь Федотов: судья Любимов — не личность на поле

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Артёма Любимова в матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».

«Любимов — не личность на поле. Сейчас у департамента в лице Милорада Мажича требование: арбитр должен быть личностью и как можно больше решений принимать самостоятельно. А это было вообще ни о чём. Да и на протяжении всей игры Любимов неверно оценивал эпизоды и какие-то непонятные фолы свистел», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счётом 2:2.

Команды доигрывали матч в формате 10 на 10.

В следующем туре армейцы проведут гостевой матч против «Ростова», а самарский клуб сыграет дома против «Сочи».