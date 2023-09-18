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Артём Самсонов: Промес сначала казался мальчишкой со стороны

Экс-игрок «Спартака» высказался о лидере столичного клуба.
18 сентября 2023 20:43
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Шинника» Артём Самсонов, ранее выступавший за московский «Спартак», выделил сильнейших легионеров красно-белых за всю историю клуба.

«Могу ли назвать Промеса лучшим легионером в истории Российской Премьер-Лиги? Одним из лучших точно. Фернандо и Луис Адриано тоже выступали на хорошем уровне. Эльдар Низамудтинов играл за «Спартак» в нулевые. Он рассказывал, что Алекс был в космическом состоянии, Веллитон уже меньше. Промес сначала казался мальчишкой со стороны, техника у него была своеобразная. Потом вон как разыгрался и поймал кураж», — приводит слова Самсонова «Евро-Футбол.Ру».

Промес перешёл в «Спартак» зимой 2021 года. Ранее он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

источник: «Евро-футбол.ру»
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