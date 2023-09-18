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Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба тянет «Локомотив» назад

«Железнодорожники» идут на восьмом месте турнирной таблицы.
18 сентября 2023 22:07
автор: Александр Бойченко

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил игру двух нападающих – Вильсона Изидора и Артема Дзюбы.

«Я как-то в одном из недавних интервью уже говорил, что «Локомотив» будет бороться за выживание. А почему я так сказал? Потому что Изидор, от которого в «Локо» избавились, он перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее, моложе. С французской школой футбола, он бежит, работать может и впереди, и сзади. А Дзюба очень хорош был в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артем невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел шесть матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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