В РФС заявили, что российские судьи могут работать на международных матчах

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что отечественные арбитры по-прежнему могут работать на международных матчах.

– Возможно ли в ближайшей перспективе назначение российского арбитра на международный матч?

– Безусловно. Левников уже судил официальные соревнования. Правда, в Азии, но какая разница? Наши судьи не отстранены, ни под какими санкциями не находятся. Для их назначения нет никаких препятствий. Российский судья в матче Лиги чемпионов или отбора на Евро – возможно, – сказал Каманцев Sport24.

Напомним, российские клубы и национальная сборная отстранены от любых соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределенный срок.