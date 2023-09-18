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В РФС заявили, что российские судьи могут работать на международных матчах

В то же время, отечественные клубы отстранены от любых соревнований под эгидой УЕФА.
18 сентября 2023 22:11
автор: Александр Бойченко

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что отечественные арбитры по-прежнему могут работать на международных матчах.

– Возможно ли в ближайшей перспективе назначение российского арбитра на международный матч?

– Безусловно. Левников уже судил официальные соревнования. Правда, в Азии, но какая разница? Наши судьи не отстранены, ни под какими санкциями не находятся. Для их назначения нет никаких препятствий. Российский судья в матче Лиги чемпионов или отбора на Евро – возможно, – сказал Каманцев Sport24.

Напомним, российские клубы и национальная сборная отстранены от любых соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределенный срок.

источник: Sport24.ru
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