Галактионов оценил физическую готовность Дзюбы в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о физической готовность форварда «железнодорожников» Артема Дзюбы в игре 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

«Он работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определенные терпения», – приводит слова Галактионова «РБ-Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел шесть матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.