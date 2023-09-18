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В РФС отреагировали на слова главы УЕФА Чеферина об отстранении российского футбола

В РФС ведут диалог с организациями.
18 сентября 2023 22:50
автор: Александр Кожевников

Российский футбольный союз находится в диалоге с ФИФА и УЕФА по вопросу возвращения российских команд к международным соревнованиям.

«РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями», — говорится в сообщении организации, которое цитирует ТАСС.

В декабре прошлого года исполком РФС объявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая занимается разработкой дорожной карты для возвращения российских команд к международным турнирам. Этому предшествовали переговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

источник: ТАСС
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