Руслан Литвинов не сыграет против «Пари НН» в Кубке России

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что опорный полузащитник красно-белых Руслан Литвинов не примет участия в матче группового этапа Кубка России против «Пари НН» в Нижнем Новгороде.

– Команда добралась благополучно, провели вечернюю тренировку, после которой отправились в Нижний Новгород. Руслан Литвинов пока тренируется индивидуально, он остался в Москве, – приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

Добавим, матч «Пари НН» – «Спартак» состоится во вторник, 19 сентября, и начнется в 17:15 по мск.