«Аль-Хиляль» с Малкомом и Неймаром не смог обыграть «Навбахор» Урунова

«Аль-Хиляль» не смог одержать победу в матче первого тура азиатской Лиги чемпионов. Команда из Саудовской Аравии сыграла вничью с «Навбахором» из Узбекистана со счетом 1:1.

Отметим, что в составе саудовского клуб на поле вышли Неймар, Малком и Александар Митрович, но они уступали 0:1 до 100-й минуты. В компенсированное время «Аль-Хиляль» от поражения спас защитник Али Аль-Булайхи.

У «Навбахора» 90 минут провел бывший игрок московского «Спартака» Остон Урунов, но он не отличился результативными действиями.