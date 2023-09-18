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Живоглядов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
18 сентября 2023 23:52
автор: Александр Бойченко

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Кубка России против «Спартака».

«Можно ли считать «Пари НН» фаворитом матча со «Спартаком»? Знаете, бывает так, что выиграть-то они не могут, а потом единственным матчем, в котором у них это получается, оказывается матч с тобой. И наоборот.

У нас точно так же было в выездной игре со «Спартаком» (4:5). Мы не могли забить в нескольких матчах подряд, а потом взяли и четыре забили «Спартаку». В любом случае я все это веду к тому, что никогда не знаешь, кто фаворит, а кто нет», – приводит слова Живоглядова «Известия».

После трех туров розыгрыша «Спартак» возглавляет группу D с девятью очками. В активе нижегородцев два балла и заключительное четвертое место.

Команды сыграют в 4-м туре Кубка России во вторник, 19 сентября. Матч начнется в 17:15 мск.

источник: «Известия»
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