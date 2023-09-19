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Газзаев прокомментировал заявление главы УЕФА о том, что Россия вернётся только после завершения СВО

Мнение легендарного тренера.
Газзаев прокомментировал заявление главы УЕФА о том, что Россия вернётся только после завершения СВО
19 сентября 2023 08:11
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Российский специалист Валерий Газзаев, ранее возглавлявший ЦСКА и сборную России, отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций заявил, что российские клубы будут допущены до еврокубков только после завершения СВО.

«Важно отметить, что Россия не исключена из участия в европейских турнирах, а отстранена на сезон-2022/2023. Так что слова Чеферина имеют под собой все основания. Наша страна во всех смыслах является футбольной державой со своей историей знаковых побед и успехов со времён советского прошлого. Обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя», — цитирует Газзаева «RT на русском».

Напомним, клубы России были отстранены от еврокубков после начала СВО в феврале 2022 года. По этой же причине российская национальная сборная была исключена из международных соревнований.

источник: «RT на русском»
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