ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер «Ньюкасла»: мы хотим выступить как можно лучше в Лиге чемпионов

«Сороки» сыграют с «Миланом» в первом туре группового этапа.
19 сентября 2023 08:14
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоу поделился ожиданиями от стартового матча Лиги чемпионов сезона-2023/24 против «Милана».

«Мы хотим выступить как можно лучше . Мы хотим быть очень конкурентоспособными. Мы хотим показать свой стиль игры, но, прежде всего, соревновательный характер в нашей игре должен будь там.

Поражении «Милана» от «Интера» (1:5)? Это другое соревнование, другой день. Мы можем сосредоточиться только на себе», — цитирует Хоу пресс-служба УЕФА.

Добавим, встреча «Ньюкасла» и «Милана» пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 19 сентября и начнется в 19:45 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
«Краснодар» – «Динамо»: во сколько игра Кубка России, где смотреть матч
Встреча начнется в 15:00 (мск).
19.09.2023 09:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Диего Симеоне признался, что предстоящий матч с «Лацио» вызывает у него мурашки по коже
Встреча Лиги чемпионов пройдет 19 сентября.
19.09.2023 09:06
Футбол
автор: Александр Бойченко
Александр Тарханов: Изидор вряд ли заменит Малкома в «Зените»
При этом Вильсон уже успел отличиться.
19.09.2023 08:55
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Тренер «Боруссии» раскрыл план на игру против «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Матч состоится 19 сентября в Париже.
19.09.2023 08:40
Футбол
автор: Александр Бойченко
Карло Анчелотти превзошёл достижение Зинедина Зидана в «Реале»
Итальянец вышел на второе место в истории мадридского клуба по количеству побед.
19.09.2023 08:26
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«У меня много причуд». Лионель Месси рассказал о своих ритуалах в домашнем быту
«У меня много причуд». Лионель Месси рассказал о своих ритуалах в домашнем быту
Великому можно.
19.09.2023 08:23
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Экс-тренер «Краснодара» рассказал о влиянии Галицкого на выбор состава команды
Александр Сторожук возглавлял «быков» в 2022 году.
19.09.2023 08:18
Футбол
автор: Александр Бойченко
Далер Кузяев заявил, что ему нравится жить во Франции
Летом 2023 года полузащитник перешёл из «Зенита» в «Гавр».
19.09.2023 08:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.