Тренер «Ньюкасла»: мы хотим выступить как можно лучше в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоу поделился ожиданиями от стартового матча Лиги чемпионов сезона-2023/24 против «Милана».

«Мы хотим выступить как можно лучше . Мы хотим быть очень конкурентоспособными. Мы хотим показать свой стиль игры, но, прежде всего, соревновательный характер в нашей игре должен будь там.

Поражении «Милана» от «Интера» (1:5)? Это другое соревнование, другой день. Мы можем сосредоточиться только на себе», — цитирует Хоу пресс-служба УЕФА.

Добавим, встреча «Ньюкасла» и «Милана» пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 19 сентября и начнется в 19:45 мск.