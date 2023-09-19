Далер Кузяев заявил, что ему нравится жить во Франции

Российский футболист Далер Кузяев, выступающий за «Гавр» на позиции полузащитника, поделился впечатлениями от жизни во Франции.

«Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад. Я уже начал изучать французский, это не очень тяжелый язык, но есть свои детали. Все отлично», — цитирует Кузяева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, экс-футболист «Зенита» подписал контракт с французским «Гавром» в июле 2023 года. В стартовавшем сезон 30-летний полузащитник вышел на поле в пяти матчах, в которых отметился двумя забитыми голами.