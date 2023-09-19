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Далер Кузяев заявил, что ему нравится жить во Франции

Летом 2023 года полузащитник перешёл из «Зенита» в «Гавр».
19 сентября 2023 08:15
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Далер Кузяев, выступающий за «Гавр» на позиции полузащитника, поделился впечатлениями от жизни во Франции.

«Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад. Я уже начал изучать французский, это не очень тяжелый язык, но есть свои детали. Все отлично», — цитирует Кузяева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, экс-футболист «Зенита» подписал контракт с французским «Гавром» в июле 2023 года. В стартовавшем сезон 30-летний полузащитник вышел на поле в пяти матчах, в которых отметился двумя забитыми голами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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