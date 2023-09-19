Экс-тренер «Краснодара» рассказал о влиянии Галицкого на выбор состава команды

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал, мог ли президент клуба Сергей Галицкий вмешаться в работу тренера и определять составы на игру.

«Тренер ведет тренировочный процесс и знает, кто лучше готов. Мне он ни разу не говорил: «Сан Саныч, поставьте того и того», — заявил Сторожук «Чемпионату».

В текущем сезоне чемпионата России «Краснодар» идет на первом месте, имея в своем активе после 8 туров 18 баллов. Ближайшим преследователем является «Зенит» с 17 очками.