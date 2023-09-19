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Тренер «Боруссии» раскрыл план на игру против «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Матч состоится 19 сентября в Париже.
19 сентября 2023 08:40
автор: Александр Бойченко

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Мы знаем, что всегда очень важно начинать групповой этап с победы. Трудно стартовать против «ПСЖ», но у нас есть качество и оружие, чтобы сразиться завтра вечером.

«ПСЖ» играет в доминирующий футбол. Но главное, чтобы мы всегда правильно владели мячом. Мы должны быть очень внимательны и опасны в течение 90 минут», — цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет во вторник, 19 сентября. Игра состоится в Париже, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
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