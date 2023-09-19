Александр Тарханов: Изидор вряд ли заменит Малкома в «Зените»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о переходе нападающего Вильсона Изидора в «Зенит». Питерцы арендовали француза у «Локомотива» до конца сезона.

«Изидор вряд ли заменит Малкома. Уровень бразильца всё‑таки выше. Вильсон поможет «Зениту» в решении клубных задач, но Малком сильнее как футболист», — цитирует Тарханова «Евро‑Футбол.Ру».

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ Малком стал лучшим бомбардиром, забив 23 мяча. Летом бразилец перебрался в «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

При этом Изидор уже успел отметиться точным ударом в дебютном матче за сине-бело-голубых. Во встрече 8-го тура РПЛ с «Рубином» француз поразил ворота казанцев уже на 8-й минуте.