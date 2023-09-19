Диего Симеоне признался, что предстоящий матч с «Лацио» вызывает у него мурашки по коже

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лацио» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мысль о возвращении на «Олимпико» вызывает у меня мурашки по коже. Вспоминаются необыкновенные годы моей карьеры и фанатская база, которая любила меня с первого дня. Привязанность, которая существует между нами, выходит за рамки оваций завтра на поле», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Добавим, в ходе игровой карьеры Симеоне выступал за «Лацио» в период с 1999 по 2003 годы. В общей сложности испанский игрок провел 136 матчей за клуб, в которых забил 18 голов и отдал десять результативных передач.