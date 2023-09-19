«Краснодар» – «Динамо»: во сколько игра Кубка России, где смотреть матч

19 сентября в 15:00 (мск) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» проведёт домашний матч против московского «Динамо».

Игра состоится на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи назначен Роман Сафьян (Москва).

Посмотреть встречу «Краснодар» – «Динамо» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ». Также игра будет показана по платному телеканалу «Матч-Премьер».

По итогам первых трех туров Кубка России «быки» набрали только три очка и располагаются на третьем месте в своей группе. «Динамо» с четырьмя баллами занимает вторую строчку.