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«Краснодар» – «Динамо»: во сколько игра Кубка России, где смотреть матч

Встреча начнется в 15:00 (мск).
19 сентября 2023 09:18
автор: Виталий Овсянников

19 сентября в 15:00 (мск) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» проведёт домашний матч против московского «Динамо».

Игра состоится на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи назначен Роман Сафьян (Москва).

Посмотреть встречу «Краснодар» – «Динамо» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ». Также игра будет показана по платному телеканалу «Матч-Премьер».

По итогам первых трех туров Кубка России «быки» набрали только три очка и располагаются на третьем месте в своей группе. «Динамо» с четырьмя баллами занимает вторую строчку.

источник: «Советский спорт»
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