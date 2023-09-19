«Пари НН» – «Спартак»: во сколько игра Кубка России, где смотреть матч

19 сентября в 17:15 (мск) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Пари НН» проведёт домашний матч против московского «Спартака».

Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород». Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов (Саранск).

Посмотреть встречу «Пари НН» – «Спартак» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

По итогам первых трех туров Кубка России красно-белые набрали девять очков и уверенно идут на первом месте в своей группе. Нижегородский коллектив с двумя баллами на счету занимает последнюю строчку в квартете.