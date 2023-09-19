Роман Широков назвал условие, при котором «Спартак» сможет претендовать на чемпионство

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о выступлении московского «Спартака» в текущем сезоне.

«У красно-белых хорошая команда. Про проблемную защиту кто-то придумал отмазку – там неплохие игроки собраны. Скорее проблема в том, что «Спартак» часто не дожимает соперника, а «Зениту» это удается. Когда у красно-белых появится «инстинкт убийцы», тогда они смогут претендовать на чемпионство», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля завоевали бронзовые медали. В нынешнем сезоне «Спартак» с 13 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице.