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Роман Широков назвал условие, при котором «Спартак» сможет претендовать на чемпионство

Красно-белых лихорадит.
19 сентября 2023 09:43
автор: Тимур Пацюк

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о выступлении московского «Спартака» в текущем сезоне.

«У красно-белых хорошая команда. Про проблемную защиту кто-то придумал отмазку – там неплохие игроки собраны. Скорее проблема в том, что «Спартак» часто не дожимает соперника, а «Зениту» это удается. Когда у красно-белых появится «инстинкт убийцы», тогда они смогут претендовать на чемпионство», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля завоевали бронзовые медали. В нынешнем сезоне «Спартак» с 13 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

источник: «РБ-Спорт»
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