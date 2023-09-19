«Милан» – «Ньюкасл»: во сколько игра Лиги чемпионов, где смотреть матч

19 сентября в 19:45 (мск) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Милан» проведёт домашний матч против английского «Ньюкасла».

Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца». Главным арбитром встречи назначен Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания).

Посмотреть встречу «Милан» – «Ньюкасл» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ». Также игра будет показана на телеканале «МАТЧ! Футбол 2».

После трех побед подряд на старте сезона Серии А, «россонери» потерпели сокрушительное поражение от «Интера» со счётом 1:5. На текущий момент подопечные Стефано Пиоли занимают третью строчку в чемпионате Италии.

«Сороки» в прошлом туре АПЛ взяли верх над «Брентфордом» (1:0) и поднялись на 12-е место с шестью очками в активе.