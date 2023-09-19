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Матвей Сафонов прокомментировал призыв Валерия Карпина уезжать из РПЛ

Мнение голкипера «Краснодара».
19 сентября 2023 10:11
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Матвей Сафонов, выступающий за «Краснодар» и сборную России на позиции голкипера, отреагировал на слова Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать из РПЛ.

«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность. В России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда‑то дальше. Поэтому совет Валерия Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России всё хорошо. Кроме нашей страны, есть еще много разных лиг, где играют в разнообразный футбол», — цитирует Сафонова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний голкипер выступает за «Краснодар» с 2017 года. За семь сезонов в составе «быков» он провёл 153 матча во всех турнирах, в которых пропустил 184 гола. На его счету 47 сухих встреч.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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